Ученые объяснили, почему кошки едят траву

Ученые объяснили, почему кошки едят траву
Кошки едят траву из-за инстинктов. Фото: Pixabay

Если вы хоть раз видели это явление, то задавались вопрос – а почему домашний питомец так себя ведет?

Ученые не знают точного ответа, но выдвигают следующее предположение. Они считают, что кошки едят травму инстинктивно. Дело в том, что предки современного животного таким образом боролись с кишечными паразитами. Владельцев питомцев предупреждают, что не любая трава полезна – стоит выращивать специальную, чтобы кошка лопала ее себе на здоровье, а не во вред.

Напоминаем, что недавно эксперты также рассказали, способны ли хвостатые и мурчащие избавить хозяина от одиночества. Оказывается, кошки подходят для женщин, а вот собаки делают владельца счастливым, несмотря на пол.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ученые объяснили, почему поведение разных пород собак различно. В первую очередь ученые отмечают, что структура мозга животных той или иной породы с момента их одомашнивания заметно изменилась.

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