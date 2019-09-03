Ученые объяснили, почему поведение разных пород собак различно

Тысячи лет совместной жизни с людьми по разному изменили мозг животных разных пород. Фото: pixabay.com

Тысячи лет совместной жизни с людьми по разному изменили мозг животных разных пород. Фото: pixabay.com

Американские ученые смогли определить, почему собаки разных пород так различаются в поведении. Для ответа на данный вопрос, специалисты изучили особей 33 пород.

В первую очередь ученые отмечают, что структура мозга животных той или иной породы с момента их одомашнивания заметно изменилась.

Как пишет The Journal of Neuroscience, по снимкам МРТ специалисты подтвердили сильное различие мозга собак разных пород друг от друга. Как оказалось, общность разных областей мозга не была связана с генетическим родством пород собак, то есть изменения связаны именно с селекцией.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что собаки и олени все чаще перебегают из Финляндии в Россию. Граждан граничащей с Финляндией республики Карелия попросили сообщать о найденных животных. Речь идет об одомашненных оленях и охотничьих собаках. Пересечения границы началось после открытия сезона охоты.