Собаки и олени все чаще перебегают из Финляндии в Россию

После открытия сезона охоты в Финляндии увеличивается количество незаконных пересечений границы животными. Фото: pixabay

После открытия сезона охоты в Финляндии увеличивается количество незаконных пересечений границы животными. Фото: pixabay

Жителей граничащей с Финляндией республики Карелия просят сообщать о найденных животных с GPS-маячком на ошейнике.

Сотрудники пограничного управления ФСБ по Карелии рассказали о случаях пересечения российско-финляндской границы домашними животными в августе. Речь идет об охотничьих собака и одомашненных оленях, перебегающих границу из Финляндии.

В управлении заявили, что после открытия сезона охоты в Финляндии увеличивается количество незаконных пересечений границы животными. В связи с этим осенью этого года ожидается увеличение подобных инцидентов.

Жителей городов, находящихся возле границы, просят сообщать встреченных ими животных с ошейниках, на которых есть GPS-маячок.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Ленобласти начался сезон охоты. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление о ежегодном утверждении лимитов и квот добычи лося, бурого медведя, барсука и рыси.