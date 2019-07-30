В Ленобласти начался сезон охоты

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление о ежегодном утверждении лимитов и квот добычи лося, бурого медведя, барсука и рыси.

На территории региона в предстоящем охотничьем сезоне разрешается добыть 369 особей бурого медведя из 3 тысяч, которые обитают в лесах области. Согласно действующим на территории РФ законам, общее количество животных данного вида, на которых можно охотиться, составляет от 3% до 15% от их общей численности. При этом лимит, который выделяется Ленобластью охотникам, чаще всего используется наполовину.

В сезон охоты 2019/20 разрешено добыть 1300 особей лося, 143 особи барсука и 12 особей рыси.

Лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов сформированы в соответствии с нормами, утвержденными Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что охотники будут брать с собой лук и стрелы. Ранее, по закону, использование лука и стрел в целях охоты было запрещено. По новому закону охота с таким оружием стала возможной.