Охотники будут брать с собой лук и стрелы

Закон предусматривает возможность приобретения лука без лицензии. Однако в течении двух недель оружие должно быть зарегистрировано в отделе Росгвардии. Фото: pixabay.com

Закон предусматривает возможность приобретения лука без лицензии. Однако в течении двух недель оружие должно быть зарегистрировано в отделе Росгвардии. Фото: pixabay.com

В список оружия для охоты теперь добавится лук, такой закон был принят сегодня Госдумой.

Ранее, по закону, использование лука и стрел в целях охоты было запрещено. По новому закону охота с таким оружием стала возможной. Охотники смогут стрелять из лука, который не будет оснащен механизмами фиксации упругих элементов, а сила дуги будет более 27 кгс, либо арбалет, сила дуги которого составит 43 кгс.

Приобрести луки смогут обладатели охотничьих билетов. Также должно быть разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. Пока закон предусматривает возможность приобретения такого оружия без лицензии. Однако в течении двух недель лук должен быть зарегистрирован в отделе Росгвардии.

Отметим, что вводится запрет на продажу метательного стрелкового оружия охотникам, у которых нет охотничьего билета, а также разрешения на хранение и ношение оружия.

Ранее Gazeta.SPb писала об охоте, которая из-за неосторожности привела к смерти.