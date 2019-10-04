Пьяная жительница Выборга выпала с балкона 5-го этажа и выжила

Выйдя на балкон за вещами, женщина, по всей вероятности, неловко перегнулась через перила и вылетела вниз. Фото: Google.Maps

Выйдя на балкон за вещами, женщина, по всей вероятности, неловко перегнулась через перила и вылетела вниз. Фото: Google.Maps

В Выборге местная жительницы в нетрезвом состоянии попала в реанимацию после падения с балкона на пятом этаже, где она собирала вещи после стирки.

Как стало известно GazetaSPb, все произошло вечером 3 октября в доме 30 по Приморской улице в Выборге. Там с балкона пятого этажа жилого дома выпала 35-летняя женщина. Бригада скорой помощи доставила ее в больницу в тяжелом состоянии. Отмечается, что у нее диагностированы различные переломы.

Гражданский муж пострадавшей рассказал, что они приехали к родителям для того, чтобы постирать вещи. Пока вещи стираются, они решили скрасить вечер алкоголем. Через некоторое время пострадавшая заснула, а через полтора часа ее разбудил гражданский муж, чтобы отправится домой. Выйдя на балкон за вещами, женщина, по всей вероятности, неловко перегнулась через перила и вылетела вниз.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге мужчина выкинул собаку с балкона 4 этажа.