В Петербурге мужчина выкинул собаку с балкона 4 этажа

В Петербурге мужчина выкинул собаку с балкона 4 этажа
Пенсионерка обратилась в полицию ночью 21 сентября. Фото: https://pixabay.com/

В Калининском районе Санкт-Петербурга мужчина выкинул собаку с четвертого этажа жилого здания.

О жестоком обращении с животным в полицию заявила свидетельница произошедшего, 73-летняя пенсионерка. Сотрудники правоохранительных органов нашли хозяйку собаки, которой оказалась 39-летняя женщина. Как выяснилось, в квартиру в доме 107/2 по Гражданскому проспекту, где она живет с мужем, пришел знакомый, 35-летний мужчина. По словам владелицы пострадавшего животного, именно он сбросил собаку с балкона.

Позже в распоряжение полиции поступила справка из ветклиники о состоянии собаки. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Мужчина, подозреваемый в совершении преступления, доставлен в отдел полиции. Об инциденте сообщили в пресс-службе ГУ МВД Петербурга.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что семеро китайских граждан дебоширили в кафе на улице Кораблестроителей.

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В Петербурге мужчина выкинул собаку с балкона 4 этажа