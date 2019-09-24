Семеро китайцев разгромили кафе на Васильевском острове

Правоохранители прибыли на место спустя 15 минут, к тому моменту драка уже закончилась. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Правоохранители прибыли на место спустя 15 минут, к тому моменту драка уже закончилась. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Петербургские правоохранители задержали семерых граждан Китая за дебош в кафе на улице Кораблестроителей. Задержанные разнесли мебели и разбили посуду во время драки.

Как сообщает в GazetaSPb региональное ГУ МВД, в одном из заведений по улице Кораблестроителей в Василеостровском районе произошла массовая драка с участием семерых китайцев.

Сообщение о дебоше возле дома 30 по улице Кораблестроителей поступило в полицию в 21:47 23 сентября. Правоохранители прибыли на место спустя 15 минут, к тому моменту драка уже закончилась. В ходе конфликта иностранцы повредили мебель и перебили посуду в кафе.

Отмечается, что повздорившие китайцы не имеют заявлений и претензий друг к другу.

На участников конфликта — двух женщин и пятерых мужчин — составлены административные протоколы. После этого китайцев отпустили.

Ранее GazetaSPb сообщала, что балерину посадили в тюрьму за пьяную драку с полицейскими.