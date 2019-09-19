Балерину посадили в тюрьму за пьяную драку с полицейскими

Девушку арестовали на два месяца. Целый год она не сможем выступать на сцене.

Об этом стало известно сегодня, 19 сентября. Обо всем сообщает «Вечерняя Москва». Все случилось в лондонском аэропорту. Балерина Дайана Андреас Ривера перепила, чем привлекла внимание полицейских. Они попросили ее покинуть здание, но танцовщицы не соглашалась с этими требованиями. Вместо этого она набросилась на двух мужчин и начала их колотить от злости.

Представ перед судом, девушка признала свою вину и извинилась за недостойное поведение. Ее арестовали на два месяца, а также запретили выступать на целый год.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина избил младшего брата до смерти. В тот вечер преступник, будучи пьяным, вступил в конфликт со своим родственником. В результате ссоры злоумышленник нанес как минимум четыре удара по жизненно-важным органам младшего брата.