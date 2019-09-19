В Петербурге мужчина избил младшего брата до смерти

В Петербурге мужчина избил младшего брата до смерти
Обвиняемый неоднократно привлекался к суду. Фото: https://pixabay.com

Житель Фрунзенского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес своему младшему брату травмы, от которых он скончался на месте.

По информации пресс-службы прокуратуры Санкт-Петербурга, обвиняемый во время случившегося находился у себя дома. Ранее мужчина неоднократно привлекался к суду за разбойные нападения. В тот вечер преступник, будучи пьяным, вступил в конфликт со своим родственником. В результате ссоры злоумышленник нанес как минимум четыре удара по жизненно-важным органам младшего брата.

От полученных травм потерпевший скончался.

Обвинительное заключение утверждено, дело направлено в суд. Рецидивисту грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о задержании двух адвокатов, подозревающихся в мошенничестве в крупных размерах.

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