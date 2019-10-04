Неизвестные с оружием попытались взять под контроль завод «Кубанские деликатесы»

В Краснодарском крае произошло вооруженное нападение на завод «Кубанские деликатесы». Группа неизвестных расстреляли охранников и попытались взять помещение под контроль.

Предприятие находится в городе Славянск-на-Кубани. На завод в пятницу утром ворвались восемь человек. Как сообщает «Интерфакс», злоумышленники были с огнестрельным оружием. Со слов главы Славянского района Романа Синяговского, инцидент может быть вызван конфликтом собственников завода.

Нападавших удалось задержать, их личности установлены. В настоящее время правоохранители ведут допрос по факту произошедшего. Раненные сотрудники госпитализированы.

Предприятие «Кубанские деликатесы» занимается консервированием фруктов и овощей, оно работает с 2003 года.

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