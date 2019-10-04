Воровку задержали, но она выпрыгнула в окно

Теперь ее палату в больнице охраняет полиция, девушке не удалось скрыться.

В среду 3 октября приблизительно в девять часов утра в муниципальном округе Горелово произошел кинематографичный инцидент. Сотрудники полиции задержали в дома на Дачной улице 24-летнюю девушку из Оренбурга с подозрением в краже.

Однако обвиняемая решила не сдаваться и выпрыгнула в окно со второго этажа.

Скрыться девушке так и не удалось, потому что в результате падения она сломала обе ноги. Ее доставили в местную Городскую больницу №15, а у палаты подозреваемой дежурит группа полицейских.

Поселок Горелово — это уникальный исторический район, расположившийся на территории Ленинградской области.

Расследование продолжается, детали уточняются.

Ранее GazetaSPB рассказала о стоимости автомобильного номера Михаила Боярского.