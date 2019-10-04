В Петербурге к концу года может подешеветь ипотека

Ещё в 2015 году к проблемным заёмщикам относились 70% граждан, оформивших ипотеку. В 2013-м их было гораздо меньше – около 40%. Фото: pixabay

Ещё в 2015 году к проблемным заёмщикам относились 70% граждан, оформивших ипотеку. В 2013-м их было гораздо меньше – около 40%. Фото: pixabay

Сбербанк уже понизил ставку ипотеки до 7,3% на новостройки и 8,8% на вторичку и тенденция снижения ставок по кредитам на жилье продолжится. До конца 2019 года ожидается очередное понижение ставки рефинансирования ЦБ.

По состоянию на первую половину 2019 года порядка 60-63% сделок при покупке жилой недвижимости в Петербурге заключались с использованием ипотечных денег. После вступления в силу закона об экскроу-счетах ипотечные сделки упали до 55-57%, однако ближе к осени их число снова вернулось на прежние позиции. Более того, снижение ключевой ставки Центробанка России, которое все ожидают к концу этого года, может обозначить очередное снижение цены ипотеки. Сбербанк РФ уже снизил ставку до 7,3% на новостройки, остальные банки страны, скорее всего подтянутся под те же показатели.

Согласно национальному проекту «Жильё и городская среда» до 2024 года объем выдаваемой ипотеки должен вырасти до 6,2 триллиона рублей, то есть вдвое (3 трлн в 2018 году). Ипотечный портфель при этом вырастет с 7 до 20 трлн рублей. Вместе с тем, Министерство строительства РФ пересмотрелдо свои планы по вводу жилья в России. На ближайшие два года запланировано ввести в эксплуатацию не более 75,3 млн м2 жилья, вместо 120 млн м2 заявленных ранее.

Такие данные были озвучены на бизнес-завтраке «Состояние ипотечного рынка и актуальные вопросы развития ипотеки в Санкт-Петербурге. Ипотечное кредитование — проблемы и перспективы». GazrtaSPb – информационный партнер мероприятия.