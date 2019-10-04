Мэйси Уильямс из «Игры Престолов» стыдится своего тела после съемок

Британская актриса, наиболее известная по роли Арьи Старк в телесериале «Игра престолов, рассказала, что после съемок в сериале начала стесняться своего тела.

В интервью журнала Vogue Мэйси призналась, что ее участие в шоу с 14 лет негативно повлияло на восприятие собственного тела в момент полового созревания.

Актриса объяснила, что на втором или третьем сезоне сериала ее тело начало меняться и она «стала женщиной». Однако, ее героиня все еще оставалась ребенком и для этого приходилось маскировать все изменения, происходящие в теле.

Причиной появления стыда к своему телу, по словам Мэйси, стали костюмы и грим, которые поддерживали образ девочки. Она рассказала, что гримеры постоянно покрывали ее тело грязью для съемок, а также затеняли нос, чтобы он выглядел широким как у мальчика. Кроме того, грудь девушки приходилось обматывать бандажом на протяжении 6 месяцев съемок ежегодно.

Звезда «Игры престолов» говорит, что после финала шоу она начала экспериментировать с внешностью и работать над принятием себя.

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