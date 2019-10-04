Сотрудников транспортной прокуратуры обучили цифровым технологиям в Петербурге

Сотрудников Северо-Западной транспортной прокуратуры обучили работе с программным обеспечением ГАС ПС. Соответствующее поручение дали в Генеральной прокуратуре России.
Новую цифровую систему изучили более 80 сотрудников. Нововведение позволяет отследить историю событий— от происшествия до решения суда.
Как сообщили в ведомстве, российские сотрудники будут использовать данную систему для подробной отчетности, а также смогут предоставить жителям касающуюся их информацию.
Ранее в GazetaSPb сообщали об инициативе переобучения работников. Ее обсудили на пресс-конференции.