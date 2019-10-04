На набережной Матисова канала высадили полсотни саженцев

Высадка деревьев у "Балтийской жемчужины". Фото: комитет по благоустройству

Высадка деревьев у "Балтийской жемчужины". Фото: комитет по благоустройству

У жилого комплекса «Балтийская жемчужина» в Красносельском районе Петербурга высадили аллею из 50 молодых саженцев. Деревья появились на набережной Матисова канала.

Полсотни саженцев дубов и декоративной черемухи высадили волонтеры фонда «Добрый город Петербург» и фабрики «Петро» компании JTI.

«Профессиональные садовники возьмут на себя уход за молодыми посадками», — рассказали в комитете по благоустройству.

В высоту саженцы достигают 250-400 сантиметров. Возраст каждого из них — около 10 лет. Для посадки была отобрана декоративная черемуха без специфического запаха, пояснила директор фонда «Добрый город Петербурга» Оксана Петрова.

Всего осенью в Петербурге планируется высадить 6 тыс. деревьев, 47 тыс. кустарников и 300 тыс. тюльпанов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге 1 октября начался осенний месячник по уборке и благоустройству территорий и многоквартирных домов.