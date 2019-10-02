В Петербурге объявили осенний месячник по благоустройству

В октябре в Петербурге пройдет осенний месячник по уборке и благоустройству внутриквартальных территорий и многоквартирных домов. О его начале официально объявили первого числа.

Управляющие компании и подрядные организации проведут комплекс работ по уборке внутриквартальных территорий и благоустройству жилых домов. Всего будет приведено в порядок более 108 млн. кв. метров территорий, сообщили в комитете по благоустройству.

В ходе уборки будут очищены от опавшей листвы газоны, восстановлены газонные ограждения и водосточные трубы, отремонтированы оконные заполнения и входные двери, а также осмотрены скамейки, урны, карнизные свесы и воронки.

День благоустройства состоится 19 октября. Принять участие в нем может любой желающий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жилищный комитет проверил готовность управляющих и подрядных организаций к зимней уборке в Петербурге.