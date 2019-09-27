Жилком проверил готовность управляющих компаний к зимней уборке

Жилищный комитет Петербурга проверил готовность управляющих и подрядных организаций к зимней уборке. Оценивались их укомплектованность и техническая оснащенность.

Рабочая группа осмотрела Кронштадтский и Московский районы. Проверялось наличие сигнальных лент, уборочного инвентаря, запаса противогололедных материалов и переносных ограждений для опасных зон.

«На сегодняшний день в Московском районе в управляющих и подрядных организациях насчитывается 356 дворников и 75 кровельщиков, в Кронштадтском – 49 дворников, и 6 кровельщиков», — сообщили в жилищном комитете.

Сотрудники ведомства также приняли участие в линейке готовности уборочной техники к зиме. Выяснилось, что в Адмиралтейском районе насчитывается 11 единиц спецтехники, Кировском – 38, Петродворцовом – 20, Колпинском – 19, Невском – 70, Петроградском – 19, Красногвардейском – 42, Красносельском– 38, Калининском района — 49. В расчет идут дорожные машины на базе управляющих и подрядных организаций.

Всего зимой городе ежедневно будут убирать 600 единиц спецтехники.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург закупит 471 единицу уборочной техники общей стоимостью около 3 млн рублей. Штат дорожных служб, по данным на 24 сентября, укомплектован на 88%. Для уборки крыш планируется привлечь сотрудников из регионов.