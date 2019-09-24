Зимняя техника обойдется городу в 3 млрд рублей

Зимняя техника обойдется городу в 3 млрд рублей
Кроме стационарных снегоплавильных пунктов, планируется размещение 29 дополнительных. Фото: Baltphоto/ Валентин Егоршин

К грядущему зимнему сезону городом закупается 471 единица уборочной техники, общей стоимостью около трех миллиардов рублей.

Такая информация была озвучена в ходе заседания правительства Северной столицы Владимиром Рублевским, председателем Комитета по благоустройству. На данный момент в городе уже находится 84 единицы техники, в ближайшие дни ожидается поступление еще 80 машин. Всего к началу зимы должны доставить более 450 уборочных машин, включая сорок новый мультимобилей.

Всего в работе ожидается более 1200 единиц техники. Штат сотрудников дорожных служб к сегодняшнему дню укомплектован на 88%. Планируется привлечь сотрудников из регионов для уборки крыш и других работ, отметил Беглов.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о готовности Петербурга к подаче тепла. Также сообщалось о заготовке 8 тонн соли и 42 тонн песка для уборки городских улиц.

дорожные службы новости санкт-петербург снегоуборочная техника
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Российские научные стартапы могут получить финансирование от международных ...
В поезде «Петербург-Любань» мигрант избил подростка за ...
Участок проспекта Ветеранов до Буденного планируют открыть до конца 2019 года
Установлена личность погибшего в метро на станции «Площадь Александра ...
Защитник «Зенита» прогуляется по Петербургу в костюме Синегривого льва
Петербургские школы «заминировали» анонимы из Сан-Франциско
В Московском районе школьница встала с пикетом против фальсификаций на выборах
ДТП на КАД: въезд в Кронштадт заблокирован