Зимняя техника обойдется городу в 3 млрд рублей

К грядущему зимнему сезону городом закупается 471 единица уборочной техники, общей стоимостью около трех миллиардов рублей.

Такая информация была озвучена в ходе заседания правительства Северной столицы Владимиром Рублевским, председателем Комитета по благоустройству. На данный момент в городе уже находится 84 единицы техники, в ближайшие дни ожидается поступление еще 80 машин. Всего к началу зимы должны доставить более 450 уборочных машин, включая сорок новый мультимобилей.

Всего в работе ожидается более 1200 единиц техники. Штат сотрудников дорожных служб к сегодняшнему дню укомплектован на 88%. Планируется привлечь сотрудников из регионов для уборки крыш и других работ, отметил Беглов.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о готовности Петербурга к подаче тепла. Также сообщалось о заготовке 8 тонн соли и 42 тонн песка для уборки городских улиц.