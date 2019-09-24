Смольный: Петербург готов к отопительному сезону

Смольный: Петербург готов к отопительному сезону
Отопление в России включают, когда средняя температура за день держится на уровне ниже 8 градусов тепла больше 5 дней. Фото: ГУП ТЭК

На первом заседании администрации города под руководством Александра Беглова обсудили теплоснабжение в Петербурге.

Из-за установившихся погодных условий в Северной столице отопительный сезон начался на восемь дней раньше запланированного срока. В первую очередь, тепло подали в здания социальных объектов. С сегодняшнего дня отопления появится во всех домах Петербурга.

Как отметили в ходе заседания, город полностью готов к отопительному периоду, системы теплоснабжения начнут работу в 23483 зданиях. В течение летних месяцев было проведено более ста учений по устранению коммунальных аварий.

Более 650 уборочных машин и более пятидесяти тонн соли и песка заготовлены для уборки Петербурга.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала об открытии городских горячих линий, связанных с вопросами теплоснабжения.

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