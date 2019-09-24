Смольный: Петербург готов к отопительному сезону

На первом заседании администрации города под руководством Александра Беглова обсудили теплоснабжение в Петербурге.
Из-за установившихся погодных условий в Северной столице отопительный сезон начался на восемь дней раньше запланированного срока. В первую очередь, тепло подали в здания социальных объектов. С сегодняшнего дня отопления появится во всех домах Петербурга.
Как отметили в ходе заседания, город полностью готов к отопительному периоду, системы теплоснабжения начнут работу в 23483 зданиях. В течение летних месяцев было проведено более ста учений по устранению коммунальных аварий.
Более 650 уборочных машин и более пятидесяти тонн соли и песка заготовлены для уборки Петербурга.
Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала об открытии городских горячих линий, связанных с вопросами теплоснабжения.