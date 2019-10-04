Фура протаранила легковушку на набережной Обводного канала

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием фуры. Инцидент случился сегодня вечером, 4 октября, на набережной Обводного канала.

Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», фура подбила автомобиль Lada Largus. На опубликованных кадрах видно, что транспорты двигались в попутном направлении. Участники заняли две полосы движения.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее в GazetaSPb сообщали о дорожно-транспортном происшествии в Петергофе. Легковой автомобиль влетел в маршрутку. К месту аварии прибыли сотрудники скорой помощи и спасатели. Причины произошедшего и сведения о пострадавших не уточнялись.