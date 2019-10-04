Пригожин возглавил совет медиагруппы «Патриот»

В медиагруппу "Патриот" входят Федеральное информационное агентство» (ФАН), «Экономика сегодня», «Политика сегодня» и «Народные новости» . Фото: скрин mediapatriot.ru

В медиагруппу "Патриот" входят Федеральное информационное агентство» (ФАН), «Экономика сегодня», «Политика сегодня» и «Народные новости» . Фото: скрин mediapatriot.ru

Бизнесмен Евгений Пригожин стал главой попечительского совета медиагруппы «Патриот».

Объединившиеся в медиагруппу издания сами попросили совладельца группы компаний «Конкорд» Евгения Пригожина возглавить попечительский совет «Патриота», сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГК «Конкорд».

«Безусловно, для меня это большая честь, поэтому я согласился», — заявил Пригожин.

Отмечается, что созданием СМИ, входящих в состав медиагруппы «Патриот», Пригожин не занимался.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что осведомитель «Новой газеты», рассказавший о деяниях людей Евгения Пригожина, пришел в полицию в Петербурге. Информатор издания «Новая газета», житель Северной столицы Валерий Амельченко обратился в отделение полиции Кировского района с просьбой прекратить его розыск.