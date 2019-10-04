Петербургские депутаты хотят ввести антирюмочный закон, противоречащий федеральному

Пока что закон, даже если примут в Петербурге, не будет действителен. Фото: криншот прямой трансляции vk.com/denischetyrbok

Пока что закон, даже если примут в Петербурге, не будет действителен. Фото: криншот прямой трансляции vk.com/denischetyrbok

Кажется, запретить продавать алкоголь в жилых домах пока не получится – для этого должны принять соответствующее решение в Госдуме.

Инициативу обсудили в ЗакСе сегодня, 4 октября. Некоторые депутаты хотят, чтобы в жилых домах Санкт-Петербурга перестали продавать спиртные напитки. Для этого они хотят ввести ограничения: рюмочная по площади должна быть не менее 20 квадратных метров, считают авторы поправок. С таким мнением согласились приглашенные на заседание петербуржцы и активисты, а вот бизнесмены взбунтовались. И не удивительно: прибыли могут лишиться владельцы около 800 заведений. Это также значит, что без работы останутся четыре тысяча человек.

Бизнес предложил ограничить время продажи алкоголя в рюмочных. Пока что депутаты не решили, как поступить, но обещали рассмотреть все варианты.

«Против» высказались не только предприниматели, но также депутат ЗакСа Александр Рассудов.

«Если есть нарушения общественного порядка, то должна эффективно реагировать полиция. Работает точка общепита с нарушениями — она должна быть лишена лицензии»»,

— заявил он.

Стоит отметить, что, согласно федеральному законодательству, власти Петербурга не имеют право вводить такого рода ограничения, пока их не утвердят в Госдуме. Сейчас «за» эту идею в Москве высказывается Виталий Милонов, так что вполне возможно, что рюмочные действительно вскоре покинут жилые дома, а пока все разговоры на эту тему – лишь разговоры.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Петербурге женщина предстанет перед судом за неоднократную продажу алкоголя детям.