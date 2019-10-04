В России могут ограничить список профессий для самозанятых

Первый вице-премьер Антон Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых россиян.

В список профессий могут войти водители и репетиторы.

Стать самозанятым пока можно только в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Но вскоре такая возможность появится и у других регионов.

Число самозанятых россиян оценивается в 16–17 млн человек. Однако пока зарегистрировались в новом статусе только 200 тыс. россиян.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что министр финансов Антон Силуанов считает, что в умах предпринимателей царит нигилизм. Антон Силуанов пожаловался на манеры российских бизнесменов, в которых инвестирует правительство.