Силуанов рассказал на ПМЭФ о трех типах бизнесменов

Объем инвестиций вырастет к концу года, заявил Силуанов. Фото: Baltphoto, Дарья Иванова.
Объем инвестиций вырастет к концу года, заявил Силуанов. Фото: Baltphoto, Дарья Иванова.

Министр-финансов считает, что в умах предпринимателей царит нигилизм.

Антон Силуанов пожаловался на манеры российских бизнесменов, в которых инвестирует правительство, сообщает ТАСС. Министр финансов заявил, что правительство РФ хочет и дальше вкладывать деньги в предпринимательство на бизнес-завтраке Сбербанка 7 мая.

Силуанов выделил три типа бизнесменов: недовольство условиями инвестиций вызывает врожденный нигилизм, уверен министр финансов. Во-первых, есть те, кто выводит средства в оффшорные зоны. Во-вторых, есть бизнес, который не работает пока не получит льгот. Силуанову больше всего нравится третий: тот, с которым удается честно договориться.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что первый день ПМЭФ принес Санкт-Петербурга 100 млрд рублей в виде инвестиций.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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Силуанов рассказал на ПМЭФ о трех типах бизнесменов
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