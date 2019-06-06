Первый день ПМЭФ: 10 соглашений принесли Петербургу 100 миллиардов рублей инвестиций

Также временно исполняющий обязанности губернатора провел встречи с главами Кемеровской и Орловской областей, Республики Ингушетия и Чеченской Республики. Фото: https://www.gov.spb.ru

Также временно исполняющий обязанности губернатора провел встречи с главами Кемеровской и Орловской областей, Республики Ингушетия и Чеченской Республики. Фото: https://www.gov.spb.ru

Соглашения были подписаны с ОАО “РЖД”, “ЕКС”, ООО “ОРЦ ФУД МАРКЕТ”.

ОАО “РЖД” намерена вложить в развитие Санкт-Петербургского железнодорожного узла 88 млрд рублей. Об этом по итогам первого дня работы Петербургского международного экономического форума сообщает Смольный. Средства будут направлены на строительство новых веток, обновление подвижного состава электропоездов и модернизацию транспортно-логистической инфраструктуры.

Также в Петербурге появится перинатальный центр. Его планируют построить в Калининском районе. Соглашение было подписано с Группой компаний “ЕКС”.

Через полтора года в Шушарах планируют построить оптово-распределительный центр сельхозпродукции. Соответствующее соглашение подписали власти Петербурга и “ОРЦ Фуд маркет”.

С губернатором Калининградской области Антоном Алихановым было подписано соглашение о развитии круизного туризма и создания отечественной судоходной пассажирской компании.

Меморандум о сотрудничестве между правительством Санкт-Петербурга, компанией “Газпром нефть” и ведущими вузами города – университетом ИТМО, Политехническим университетом Петра Великого и электротехническим университетом “ЛЭТИ” предусматривает создание научно-образовательного центра “Искусственный интеллект в промышленности”.

Также временно исполняющий обязанности губернатора провел встречи с главами Кемеровской и Орловской областей, Республики Ингушетия и Чеченской Республики.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Стивен Сигал посетил первый день ПМЭФ-2019.