Стивен Сигал посетил первый день ПМЭФ-2019

Актер приехала и его супруга Батсухийн Эрдэнэтуяа. Фото: https://78.ru

Актер приехала и его супруга Батсухийн Эрдэнэтуяа. Фото: https://78.ru

Петербуржцы накануне замечали артиста то в метро, то на вокзале.

К бегающему по Михайловскому саду Николя Саркози, да и разгуливающему по метрополитену Стивену Сигалу петербуржцы точно не успеют привыкнуть.

Поэтому они добрались на площадку Петербургского международного экономического форума, сообщает телеканал “78”.

Артист делал брутальные селфи со всеми желающими и раздавал автографы. Вместе с ним на площадку выставочного комплекса “Экспофорум” приехала и его супруга Батсухийн Эрдэнэтуяа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в социальных сетях очевидцы пишут, что увидели знаменитого актера во вторник, 4 июня на платформе Московском вокзала около 13:00. Сигал выходил из скоростного поезда «Сапсан».