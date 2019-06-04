В Петербург на «Сапсане» приехал актер Стивен Сигал

Актер из США Стивен Сигал прибыл сегодня днем в Санкт-Петербург на поезде.

В социальных сетях очевидцы пишут, что увидели знаменитого актера во вторник, 4 июня на платформе Московском вокзала около 13:00. Сигал выходил из скоростного поезда «Сапсан».

О цели визита артиста в Россию и Санкт-Петербург, в частности, ничего не известно. Может быть, его приезд связан с какой-либо дипломатической миссией, а может, его просто пригласили сняться в российской комедии.

Отметим, что Стивену Сигалу еще в 2016 году дали российское гражданство, а в мае этого года знаменитость посетил парад победы в столице на Красной площади. Известно, что помимо американского и российского гражданства, Сигал является гражданином Сербии.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге вновь открылось кафе «ДоброДомик», где бесплатно кормят пенсионеров.