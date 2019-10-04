Петербургский бар попал в топ-50 лучших в мире

Заведение оказалось в рейтинге во второй раз – с прошлого раза удалось значительно улучшить результат.

В рейтинг The World’s 50 Best Bars вошел петербургский бар под названием El Copitas. Он занял 27 место, а еще в 2018 году оказался только на 39-м месте. К слову, это единственное заведение из Санкт-Петербурга, которое попало в список. El Copitas сыскал признание не только за границей, но и в России. Бар и его создателей не раз награждали.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Петербург попал в рейтинг самых интересных регионов России для туристов. Аналитики выяснили, что зарубежные путешественники чаще всего посещали (или хотели посетить) в летний период Москву. На второй строчке рейтинга оказались Северная столица и область. На третьем — Калининградская область.