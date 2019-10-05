Ваенга устроила травлю бабушке-блогеру из Тюмени

Аккаунт начинающего блогера из Тюмени привлек известную певицу Елену Ваенгу. Артистка публично обвинила пенсионерку в том, что она не сама ведет аккаунт в Instagram и наживается на чувствах людей.

На своей страничке Ольга Ивановна делится рецептами, рассказывает о своей семье и делится секретами ведения хозяйства. У блогера более 26 тыс. подписчиков, что дает ей возможность подрабатывать, публикуя рекламу. Публикаций у бабушки только 65.

Елену Ваенгу популярность пенсионерки не оставила в покое. Певица уверена, что бабушка не сама ведет профиль, это «бизнес-страница». После атак подписчиков, которые вступились за пенсионерку, исполнительница закрыла свой профиль.

Бабушка призналась, что не знакома с Ваенгой, а также не понимает, чем могла привлечь ее внимание. Под постом пенсионерки уже более 2,5 тыс. комментариев.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Ваенга хвасталась, как ее водитель объезжает пробки по встречке.