На севере Петербурга 16 пожарных тушили баню

Информация о пострадавших не сообщается. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Информация о пострадавших не сообщается. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Выборгском районе Петербурга спасатели тушили баню. Пожар случился сегодня днем, 5 октября, в доме № 7 на Эриванской улице.

О возгорании в дежурную часть сообщили около 13:03. К месту происшествия оперативно прибыли 16 спасателей на четырех единицах специальной техники. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу, на площади 32 «квадратов» горела баня 7х7 метров.

Менее чем за полчаса пламя удалось потушить, к 13:36 огонь был полностью ликвидирован.

Информация о возможных пострадавших и причины возгорания не приводятся.

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