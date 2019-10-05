Ржавая иномарка протаранила дачный забор в Горелово

В Красносельском районе Петербурга сегодня, 5 октября, водитель за рулем легкового автомобиля снес забор у частного дома. Инцидент произошел на улице Дачной в Горелово.

Со слов пользователей, автомобилем Renault Logan управлял 20-летний молодой человек. Очевидцы добавили, что водитель въехал в забор на большой скорости.

На опубликованных кадрах видно, что у старенькой машины сильно помята одна из дверей, а также разбита одна из фар.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» рассказали, что обошлось без пострадавших. К месту происшествия вызвали сотрудников ГАИ.

Ранее в GazetaSPb сообщали о прорыве трубы в Петербурге. Все произошло на Виленском переулке у дома No15.