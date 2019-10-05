Виленский переулок затопило кипятком, пострадали припаркованные машины

Все произошло около 13 часов. Фото: vk.com/spb_today

Все произошло около 13 часов. Фото: vk.com/spb_today

Сегодня, 5 октября, в центре Петербурга прорвало трубу. Все произошло посреди проезжей части на Виленском переулке у дома №15.

На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что на дороге образовалась огромная дыра, из которой льется кипяток.

«Как там тепло, наверно», — написал пользователь социально сети «ВКонтакте».

Со слов очевидцев, вода затопила участок, в результате чего пострадали припаркованные машины.

Ранее в GazetaSPb сообщали о смертельном дорожно-транспортном происшествии на трассе «Кола». Большегруз наехал на легковушку. Один из водителей скончался на месте происшествия.