В ДТП на трассе Петербург — Морье пострадали два человека

В Ленобласти произошла авария с участием трех автомобилей. В результате столкновения два пассажира получили травмы разной степени тяжести.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 5 октября, около двух часов дня на трассе Петербург-Морье. Виновником аварии стал 53-летний мужчина за рулем Subaru. Выезжая на трассу, водитель иномарки нарушил правила дорожного движения, не предоставив преимущества 34-летнему автомобилисту за рулем Renault.

Из-за столкновения Renault откинуло в стоящий при выезде Volvo. Об инциденте Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу и области.

В результате аварии водитель Renault отделался легкими травмами. А пассажирка, находящаяся вместе с ним, от удара выпала из машины. Женщина получила тяжелые травмы. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ржавый Renalut протаранил забор частной территории в Горелово.