Пользователи Сети высмеяли украинскую «бронешлюпку»

Катер стал объектом множества шуток на просторах интернета. Фото: Министерство Обороны Украины

Катер стал объектом множества шуток на просторах интернета. Фото: Министерство Обороны Украины

В социальных сетях высмеяли бронекатер «Гюрза-М», создание которого для ВМС Украины профинансировали американцы.

Малое артиллерийское судно сегодня проходило тестовые испытания. Изначально судно разработано в Николаеве на деньги Соедиенных Штатов Америки для пограничной службы Узбекистана. Однако после того, как два бронекатера отправились заказчику, Украина решила обзавестись собственным экземпляром судна.

Катер небольшого размера, длиной всего 23 метра, но оснащен пулеметом, гранатометами в количестве двух штук и пушкой с калибром 30 миллиметров.

О спуске катера на воду сообщила «Российская газета». Интернет-пользователи скептически отнеслись к новой разработке. В Сети появилось много язвительных комментариев, таких как: «А он держится на воде?» или «Еще скоро Америка подарит пароход».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что военно-транспортное судно ВМС США зашло в воды Черного моря.