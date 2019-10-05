Сбербанк нашел сотрудника, который пытался похитить данные клиентов

Сбербанк завершил внутреннее расследование, связанное с утечкой данных по кредитным картам клиентов. Клиентскую информацию пытался похитить руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка.

Служба безопасности банка при взаимодействии с правоохранительными органами выявила сотрудника банка 1991 года рождения, руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей и который попытался осуществить хищение клиентской информации в корыстных целях, сообщили Gazeta.SPb в кредитной организации.

«Мы сделали серьезные выводы и кардинально усиливаем контроль доступа к работе наших систем сотрудников банка, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора», — заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Напомним, 3 октября стало известно, что в одном из крупнейших российских банков произошла масштабная утечка данных, в результате которой в Сети появились данные о более чем 60 миллионах жителей России. Однако Сбербанк подтвердил утечку персональных данных только 200 клиентов банка. «Коммерсант» сообщил со ссылкой на предоставленные данные основателя специализирующейся на защите от утечки данных компании DeviceLock Ашот Оганесян. Согласно данным Оганесяна, персональных данные и подробная финансовая информация появилась в Сети еще в августе. Все данным принадлежат реальным людям, которых обслуживает Уральский территориальный банк Сбербанка. Отмечается, что все выгружено на одном из заблокированных Роскомнадзором сайтов. В Сбербанке также заявили, этот объем похищенных данных попросту невозможен, поскольку объем всех активных карт в банке намного меньше. Впрочем, СМИ отмечают, что в «слитых» данных присутствует и информация о недействительных картах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Сбербанк проводит расследование в связи с утечкой данных клиентов.