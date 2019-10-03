Сбербанк проводит расследование в связи с утечкой данных клиентов

В одном из крупнейших российских банков произошла масштабная утечка данных, в результате которой в Сети появились данные о более чем 60 миллионах жителей России.

Как сообщает «Коммерсант», утром 3 октября в открытом доступе оказались персональные данные более 60 миллионов жителей страны, являющихся клиентами Сбербанка. Издание ссылается на предоставленные данные основателя специализирующейся на защите от утечке данных компании DeviceLock Ашот Оганесян.

Согласно данным Оганесяна, персональных данные и подробная финансовая информация появилась в Сети еще в августе. Все данным принадлежат реальным людям, которых обслуживает Уральский территориальный банк Сбербанка. Отмечается, что все выгружено на одном из заблокированных Роскомнадзором сайтов.

В Сбербанке, в свою очередь, заявили, этот объем похищенных данных попросту невозможен, поскольку объем всех активных карт в банке намного меньше. Впрочем, СМИ отмечают, что в «слитых» данных присутствует и информация о недействительных картах.

Также, имеющиеся в руках мошенников персональные данные не позволят списать денежные средства с карт, поскольку в ней отсутствуют коды CVV.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Facebook заплатит $5 млрд за утечку персональных данных.