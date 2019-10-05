В США мужчина отсудил у любовника жены 750 тыс. долларов из-за «вмешательства в брак»

В США обманутый муж Кевин Ховард подал в суд на любовника жены. Суд встал на сторону Кевина Ховарда.
Теперь любовнику придется выплатить 750 тыс. долларов за «целенаправленное вмешательство в чужой брак», сообщает издание WITN.
Закон, который позволяет предъявлять такие иски, действует в Миссисипи, Нью-Мексико, Южной Дакоте, Юте и Северной Каролине, а также на Гавайских островах.
Ховард провел в браке 12 лет, однако жена попросила его о разводе. Пара ходила к семейному психологу, но это не помогло спасти брак.
Мужчина решил нанять частного детектива и в скором времени узнал об изменах жены. Тогда он обратился в суд и выиграл дело.
«Я верю в святость брака», — пояснил Ховард.
В итоге брак все равно распался.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые открыли связь между количеством любовников и зависимостью от смартфона.