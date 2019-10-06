Миллиардер швырнул в публику $20 тысяч на форуме «Синергия» в Петербурге

Миллиардер и блогер с Урала, основатель корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков решил выделиться на форуме «Синергия» в Петербурге, обсыпав публику десятками тысяч долларов.

Выступление уральского миллиардера на «Газпром Арене» надолго запомнится аудитории Synergy Global Forum после того, как на них буквально посыпались десятки тысяч долларов с потолка. Публика вскочила с мест и начала собирать зеленые банкноты. В момент, когда зрители собирали деньги с пола, Рыбаков произнес в микрофон: «ставка сыграла».

Отметим, что согласно версии журнала Forbes, его состояние составляет $1,3 млрд.

Ранее GazetaSPb сообщала, что концерт ДДТ на «Газпром Арене» был внезапно прерван. На закрытии Synergy Global Forum в Петербурге состоялся концерт группы ДДТ. Во время выступления на стадионе внезапно включили свет.