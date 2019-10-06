Артиллерийский снаряд был найден на КАД в Петербурге

Артиллерийский снаряд был найден на 42 км КАД. Фото: vk.com

Артиллерийский снаряд был найден на 42 км КАД. Фото: vk.com

Дорожники обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны в ходе технических работ на КАД.

Технические дорожные работы проводились на 42 километре внутреннего кольца Кольцовой автодороги в Петербурге. Во время работ был обнаружен взрывоопасный артиллерийский снаряд времен ВОВ. Фотографии боеприпаса опубликованы в группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте».

Дорожники сразу вызвали на место МЧС и ГИБДД для обеспечения безопасности окружающих. Сейчас снаряд изолировали и вывезли с КАД.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Солнечном на пляже нашли боеприпас времен ВОВ.