В Солнечном на пляже нашли боеприпас времен ВОВ

Опасный предмет наконец вывезли с территории и отправили на утилизацию.

Об этом стало известно сегодня, 1 октября. Обо всем сообщили в главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу. Боеприпас времен Великой отечественной войны нашли на пляже в Солнечном еще 30 сентября вечером. Саперы только спустя сутки смогли приехать туда, чтобы его забрать и отвезти на полигон для дальнейшей ликвидации.

Напоминаем, что недавно боеприпас обнаружили на территории Московского района. Его тоже утилизировали. Лучше всего в такой ситуации сразу звонить в спецслужбы, чтобы они приехали и разобрались в ситуации. Окружающих также стоит предупредить о находке.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что рядом с жилым домом в Петербурге найден снаряд времен ВОВ. Боеприпас калибра 152 мм был обезврежен и вывезен с места сотрудниками Западного военного округа днем 21 сентября для дальнейшей утилизации.