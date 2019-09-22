Рядом с жилым домом в Петербурге найден снаряд времен ВОВ

На Пулковском шоссе в Московском районе Северной столицы обнаружили очередной артснаряд, находящийся там со времен Великой Отечественной войны. Боеприпас вывезли 21 сентября.

Согласно данным городского ГУ МЧС России, взрывоопасный артиллерийский снаряд времен ВОВ был найден утром 20 сентября возле дома 71 по Пулковскому шоссе в Московском районе. Боеприпас калибра 152 мм был обезврежен и вывезен с места сотрудниками Западного военного округа днем 21 сентября для дальнейшей утилизации.

Спасатели напомнили о необходимости звонить в экстренные службы в случае обнаружения подобных находок.

Ранее GazetaSPb сообщала, что саперы вывезли из Петербурга четыре боеприпаса. Их уже отправили на полигон для дальнейшей утилизации. Также саперы проверили местность неподалеку, чтобы понять, нет ли там еще подобных «сюрпризов».