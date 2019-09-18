Саперы вывезли из Петербурга четыре боеприпаса

Саперы вывезли из Петербурга четыре боеприпаса
Боеприпасы уже ликвидировали. Фото: mil.ru

Опасные предметы были отправлены для ликвидации на полигон.

Об этом стало известно сегодня, 18 сентября. Обо всем сообщили военнослужащие инженерно-саперного подразделения Западного военного округа. Четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны нашли на Пушкинском шоссе недалеко от жилого дома. Их уже отправили на полигон для дальнейшей утилизации. Также саперы проверили местность неподалеку, чтобы понять, нет ли там еще подобных «сюрпризов». Поиски не увенчались успехом.

Напоминаем, что при обнаружении боеприпасов стоит сразу позвонить в спецслужбы и ни в коем случае не трогать их. Также нужно предупредить о находке окружающих, чтобы избежать несчастных случаев.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на территории 1-го Предпортового проезда нашли боеприпас времен ВОВ. Его обнаружили рано утром и после обеда вывезли на полигон. В результате никто не пострадал.

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