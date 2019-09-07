На территории 1-го Предпортового проезда нашли боеприпас времен ВОВ

Его обнаружили рано утром и после обеда вывезли на полигон.

Об этом стало известно сегодня, 7 сентября. Все случилось в Московском районе Санкт-Петербурга в 1-м Предпортовом проезде недалеко от 11 дома. О необычной находке сообщили местные жители, которые вызвали спецслужбы. Они приехали в девять часов утра, чтобы увезти боеприпас на полигон для ликвидации, сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.

Напоминаем, что петербуржцы довольно часто находят снаряды времен Великой отечественной войны. Главное – не подходить к нему и не пытаться убрать его самостоятельно. Нужно срочно вызывать специалистов и сделать так, чтобы все остальные тоже держались подальше от опасного места.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в МЧС обнаружили третий артиллерийский снаряд за выходные. Все взрывчатые вещества были вывезены и успешно утилизированы. Пострадавших нет.