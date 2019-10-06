Рок-группа Kiss даст подводный концерт

Исполнители сообщили на официальном сайте, что восемь счастливчиков смогут послушать песни рок-группы под водой.

Необычный концерт музыканты Kiss дадут неподалеку от австралийского города Порт-Линкольн. В прибрежных водах населенного пункта водится много акул. Послушать исполнение в океанских водах в окружении хищных животных смогут лишь восемь первых покупателей. Их привезут на место проведения концерта на разных судах.

Участники рок-группы останутся на суше, а вот поклонники их творчества опустятся под воду, где разместят специальные подводные динамики. Предположительно, акулы различают низкочастотные звуки, а значит, можно будет увидеть их реакцию на концерт.

Продажа билетов стартует на сайте группы 14 октября, выручку музыканты пожертвуют на благотворительность.

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