В РПЦ пояснили, какие аборты — не грех

Представители Московского патриархата отметили, что, в случае, если возникает угроза жизни матери, беременность можно прервать.

Пояснения стали необходимыми после сложившейся неоднозначной ситуации с протоиереем Дмитрием Смирновым. На вопрос женщины, является ли грехом аборт, сделанный по показанию врачей из-за тромбоза, священник ответил, что такими вопросами могут задаваться лишь «христиане в кавычках».

Протоиерей подчеркнул, что у людей, совершающих подобные поступки нет совести. Он также отметил, что не считает их христианами.

В представительстве РПЦ указали, что официальная позиция церкви по отношению к абортам отличается от озвученной Дмитрием Смирновым. В случае опасности для матери, аборт допускается.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала об этом инциденте, произошедшем в эфире телепередачи «Беседы с батюшкой». В ходе программы Дмитрий Смирнов также высказал мнение, что русский народ вымирает из-за большого количества совершаемых абортов.