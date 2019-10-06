В РПЦ русский народ назвали убийцей из-за абортов

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов высказался о русском народе как о «народе-убийце», а также раскритиковал женщин, делающих аборты по медицинским показаниям.

Во время телепередачи «Беседы с батюшкой» на канале «Союз» к священнослужителю обратилась одна из зрительниц. Она рассказала, что страдает варикозом и из-за этого ей пришлось сделать аборт, поскольку вынашивание ребенка при таком заболевании противопоказано. Женщина спросила у священника, можно ли это посчитать за грех.

В ответ на вопрос батюшка раскритиковал решение женщины, назвав ее убийцей собственного ребенка. Он также заявил, что у всех, кто делает аборт, «совести нет».

Протоиерей считает, что нация начала вымирать из-за большого количества абортов в стране.

«Когда придут к нам с юга мусульмане, с востока – азиаты и мы будем у них в подчинении, тогда узнаем, что такое варикоз», — заключил Смирнов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что священник РПЦ рассказал, каким способом можно отучить ребенка от сквернословия.