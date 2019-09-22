Священник РПЦ рассказал, каким способом можно отучить ребенка от сквернословия

Священник РПЦ рассказал, каким способом можно отучить ребенка от сквернословия
Протоиерей Димитрий Смирнов. Фото: кадр из видео dimitrysmirnov.ru

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов рассказал о спорном способе отучить человека от использования матерных слов в повседневной речи.

Священнослужитель РПЦ рассказал на встрече с воспитанниками детского дома «Павлин», каким образом можно быстро отучить человека от употребления мата. В ходе рассказа Смирнов вспомнил, как один из его воспитанников выругался матным словом при нем. По словам представителя церкви, он ударил его по лицу, после чего он не ругается уже больше пяти лет, сообщает «Интерфакс».

Смирнов считает рукоприкладство эффективным способом, однако советует избегать его. Священник призывает подрастающее поколение отказаться от сквернословия и начать писать стихи, поскольку в русском языке огромное количество более прекрасных слов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в РПЦ рассказали, сколько зарабатывают священики.

Дмитрий Смирнов рпц
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