В РПЦ рассказали, сколько зарабатывают священики

Средняя зарплата священников Русской православной церкви в Москве составляет от 20 до 40 тыс. рублей. Об этом рассказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

В регионах, по его словам, зарплаты еще ниже. Финансовое состояние прихода зависит от расположения и количества прихожан. Меньше всего денег у храмов в сельских местностях.

«Иногда священники живут не просто скромно, но очень бедно», — отметил митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Доход священника помимо зарплаты составляют священнодействия. Например, освящение машин и квартир, крещение, проведение молебна, отпевание и венчание.

При этом плата за совершение обрядов — не требование, а рекомендация. Священники, по словам представителя Церкви, не могут отказать в совершении таинства, даже если люди не готовы платить.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что РПЦ опровергла информацию о строительстве резиденции патриарха Кирилла стоимостью 2,8 млрд рублей.