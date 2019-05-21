РПЦ опровергает информацию о резиденции патриарха за 2,8 млрд рублей

Сегодня, 21 мая, издание The Bell рассказало, что в Пушкине под Санкт-Петербургом будет построена резиденция патриарха Кирилла стоимостью в 2,8 млрд рублей.
По данным издания, которое ссылалось на свои источники, под резиденцию будет приспособлен Федоровский городок, а заказчиком данного проекта выступает Управление делами президента Российской Федерации.
Однако глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков в эфире радиостанции «Говорит Москва» опроверг данную информацию.
Он сообщил, что в процессе реставрации Феодоровского городка в Пушкине будет создано некоторое пространство, в котором будет иногда пребывать глава РПЦ. Он отметил, что данное пространство не будет являться резиденцией патриарха Кирилла.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге главе РПЦ построят резиденцию за 2,8 млрд рублей.